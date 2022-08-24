В квартирах благовещенцев перестанут работать унитазы

В августе более шести тысяч благовещенцев получили уведомления от городского расчётно-кассового центра об отключении водоотведения и канализации. Процедура предполагает установку заглушки в системе водоотведения конкретного жилого помещения. При этом специалистам даже не требуется заходить в квартиры должников.

Подключиться заново к системе водоотведения можно лишь после оплаты долга, а также услуг тампонирования и растампонирования.

— Умные абоненты не ждут отключения, а оплачивают долг сразу же после получения уведомления. На днях абонент с задолженностью в 256 тысяч рублей оплатил разом всю сумму долга. Помимо того, что водоотведение останется в его квартире, так ему еще удалось избавиться от пени в размере 34 тысяч рублей, так как в августе в «Благ-РКЦ» идёт акция по списанию пени при условии погашения основного долга, – рассказала Анна Цебулаева, генеральный директор ООО «Благ-РКЦ».

Должники, не имеющие возможности оплатить долг единовременно, но готовые вносить оплату частями, могут обратиться в РКЦ за реструктуризацией долга. Более 50 благовещенцев с задолженностью свыше 100 тысяч рублей уже обратились за этой услугой в текущем месяце.

Если оплатить задолженность до 31 августа, с должника спишутся и начисленные пени. Акция благовещенского расчётно-кассового центра не касается должников, прошедших процедуру суда, сообщают в организации.