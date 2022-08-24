В Таиланде местная жительница откусила ухо американскому туристу

Сообщается, что жертвой нападения стал 55-летний американский турист, который только что приехал в Паттайю. Мужчина ехал в местной маршрутке с открытым верхом, направляясь к известной улице Walking Street.

На одном из перекрёстков рядом остановился мотоцикл, на заднем сиденье которого находилась 28-летняя Канника Хамтон. Пока горел красный свет светофора, женщина подошла к маршрутке и села к туристу на колени, но он оттолкнул её. Тогда она несколько раз ударила мужчину по лицу и укусила за ухо. Нападавшая так сильно вонзила зубы, что откусила часть мочки и проглотила её.

После этого Канника попыталась скрыться, но очевидцы произошедшего вызвали полицию. Женщина сильно сопротивлялась при задержании. В полицейском участке выяснилось, что она невменяемо пьяна и не в состоянии отвечать на вопросы. Мотивы её нападения пока не установлены.

Жительнице Таиланда предъявлены два обвинения. За опьянение и невменяемое поведение в общественном месте она должна быть оштрафована на сумму до пяти тысяч бат. За причинение вреда человеку ей грозит лишение свободы до двух лет, а также штраф размером до четырёх тысяч бат. При этом тяжесть наказания может усилиться, если туристу придётся лечить последствия укуса дольше 20 дней.