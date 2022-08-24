Жители благовещенской многоэтажки сидят без света из-за протекающей крыши

В редакцию Амур.инфо обратился житель дома № 64 на улице Горького в Благовещенске. Он рассказал о затянувшейся «войне» с управляющей компанией из-за протекающей после каждого дождя крыши. После последних осадков люди остались еще и без света.

— Когда утром 18 августа я впервые услышал треск проводов над натяжным потолком, я их (управляющую компанию – Прим. ред.) вызвал. Электрик пришёл и его заключение было такое: надо сушить. Он молча ушёл и отключил свет. То есть он даже не сказал, что отключит, он просто пошёл и выключил. Я через два часа только узнал, что это он отключил. К слову, света нет до сих пор. Уже пятые сутки, – рассказал мужчина, обратившийся в нашу редакцию.

— Мы живем на 12 этаже. Уже на протяжении месяца у нас течёт с потолка после каждого маломальского дождика. Неделю назад в потолочном перекрытии начали искриться провода и обвалилась декоративная штукатурка. На техническом этаже перекрытие все в воде и в плесени. А это значит, что проблеме уже не месяц, – пояснил молодой человек. – Обслуживает наш дом управляющая компания «Единство». Управляющей её трудно назвать правда, потому что управляться они умеют только с деньгами, но не с домом. Проблема на 12 этаже не только у нас, но и у всех жильцов на этаже.

Молодой человек также рассказал, что за месяц были составлены два акта о затоплении квартиры (имеются в распоряжении редакции Амур.инфо), но никаких действий со стороны «управляйки» не последовало. В компании владельцам квартиры сказали о том, что «денег нет, пишите в ЖКХ, они должны капитальный ремонт крыши сделать внеплановый».

Фото: Олег Сдобнов

Благовещенец обратился в управление ЖКХ, где ему сообщили, что крыша дома по адресу улица Горького, 64 будет отремонтирована в 2025 году в соответствии с планом. «А до тех пор управляющая компания обязана по Жилищному кодексу содержать дом в исправном состоянии», – сообщили амурчанину в ведомстве.

Однако, как сообщили корреспонденту Амур.инфо в фонде капитального ремонта, по постановлению правительства Амурской области от 23.01.2014 № 26 ремонт крыши в этом доме проведут в 2038-2040 годах. Это же подтверждает информация, опубликованная на официальном сайте реформы ЖКХ.

Фото: скриншот сайта «Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Благовещенец, обратившийся в редакцию Амур.инфо, поделился, что больше склонен верить информации Фонда капремонта. Потому как специалисты фонда три месяца назад провели экспертизу крыши дома и постановили, что кровле срочный ремонт не требуется.

— Управляющая компания, в свою очередь, провела независимую экспертизу, которая подтвердила, что крыша в плохом состоянии, – добавил он.

Само «экспертное заключение по результатам строительно-технической экспертизы покрытия кровли многоквартирного жилого дома», проведенное сторонней организацией, также есть в распоряжении Амур.инфо.

Устав от затянувшейся борьбы с разными инстанциями, жильцы дома обратились в прокуратуру и жилищную инспекцию. В квартире, тем временем, от постоянной влажности уже начала осыпаться штукатурка.

Фото: Олег Сдобнов

В прокуратуре города Благовещенска сообщили, что заявление от жильцов этого дома поступило 19 августа.

— В настоящее время проводится предварительное рассмотрение. В течение 30 дней будут приняты меры реагирования. О принятом решении заявитель будет уведомлен по почте, – сообщили в ведомстве.

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