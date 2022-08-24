В Амурскую область привезли первую партию вакцины против гриппа

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Амурская область в числе первых регионов получила вакцину против гриппа. Отечественная вакцина обеспечит защиту от тех штаммов гриппа, которые являются наиболее актуальными в текущем эпидемиологическом сезоне, сообщает пресс-служба амурского минздрава.

В регион поступило 83 010 доз вакцины «Ультрикс Квадри», из них 44 980 доз для взрослого населения и 38 030 доз для детей. Это только 17,2 % от объема, который Приамурье планирует получить в текущем сезоне.

В нынешнем году в регионе планируется привить более 469 тысяч человек, что составит 60,7 % от всего населения области.

Минздрав Амурской области призывает население вакцинироваться именно сейчас – до начала сезонного подъёма заболеваемости.