Российские банки начнут перечислять зарплаты через Систему быстрых платежей
Сервис уже протестировали
Пять российских банков протестировали начисление зарплат через Систему быстрых платежей (СПБ), сообщает РИА «ФАН» со ссылкой на «Известия».
Эту функцию проверяли весной и летом этого года, испытывали её на площадке ассоциации «ФинТех». Перед тестированием специалисты проверили и изучили актуальность функционала системы для перечисления зарплат россиянам.
Отмечается, что впоследствии работники сами смогут выбрать банк, на карту которого через систему быстрых платежей будет переведена заработная плата.
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