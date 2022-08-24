Российские банки начнут перечислять зарплаты через Систему быстрых платежей

Эту функцию проверяли весной и летом этого года, испытывали её на площадке ассоциации «ФинТех». Перед тестированием специалисты проверили и изучили актуальность функционала системы для перечисления зарплат россиянам.

Отмечается, что впоследствии работники сами смогут выбрать банк, на карту которого через систему быстрых платежей будет переведена заработная плата.