Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:12 0

Российские банки начнут перечислять зарплаты через Систему быстрых платежей

Сервис уже протестировали

Российские банки начнут перечислять зарплаты через Систему быстрых платежей
Фото: Амур.инфо

Пять российских банков протестировали начисление зарплат через Систему быстрых платежей (СПБ), сообщает РИА «ФАН» со ссылкой на «Известия».

Эту функцию проверяли весной и летом этого года, испытывали её на площадке ассоциации «ФинТех». Перед тестированием специалисты проверили и изучили актуальность функционала системы для перечисления зарплат россиянам.

Отмечается, что впоследствии работники сами смогут выбрать банк, на карту которого через систему быстрых платежей будет переведена заработная плата.

Просмотров всего: 445

#работа

распечатать


Общество

В Благовещенске ищут директора в управление капитального строительства

Общество

На отечественном рынке труда появился новый «супертренд»
Экономика

Россиян к концу года ожидает пик напряженности на рынке труда
Общество

Амурские работодатели готовы предложить от 100 000 рублей стоматологам и автомеханикам