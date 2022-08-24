Заслуженный артист России Юрий Роголев даст сольный концерт в Галерее PUSHKARЁV

Спектакль-концерт заслуженного артиста России Юрия Роголева состоится в Галерее PUSHKARЁV 26 августа.

— Спектакль-концерт заслуженного артиста России Юрия Роголева – это, безусловно, событие для культурной жизни Благовещенска, – считает основатель Галереи PUSHKARЁV Евгений Пушкарёв.

Самобытный, талантливый, любимый зрителями артист Амурского областного театра драмы, Юрий Владимирович Роголев делает каждое своё выступление не похожим ни на одно из предыдущих. В этот раз амурчан ждут песни, стихи, рассказы, интересные истории из актёрской жизни. Вечер будет наполнен душевной теплотой и творческим разнообразием, обещают организаторы.

— Выступления артистов в нашем Арт-пространстве полюбились зрителям в первую очередь за атмосферу. Вы находитесь с артистом на расстоянии вытянутой руки. Общаетесь, любуетесь, наслаждаетесь действом, как бы находясь внутри всего происходящего на нашей импровизированной сцене. И всегда бонусом к посещению любого нашего мероприятия – возможность посетить текущую выставку картин и скульптур, что тоже очень и очень интересно, – говорит Яна Бякова, художник, экскурсовод Галереи PUSHKARЁV.

Фото: Галерея PUSHKARЁV

Спектакль-концерт заслуженного артиста России Юрия Роголева состоится в Галерее PUSHKARЁV 26 августа в 18:30.

Билеты в продаже ещё есть и приобрести их можно на сайте pushkarevgallery.ru, а также в салоне ART GALLERY PUSHKARЁV по адресу: Зейская, 225. Количество мест ограниченно.

Справки по телефону: 578-578.