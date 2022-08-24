Экс-главе Благовещенского района вынесли приговор

Евгений Седых признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба».

Установлено, что, являясь должностным лицом, Евгений Седых не обеспечил проведение государственной экспертизы результатов исполнения контракта на инженерные изыскания по строительству дамб в селах Владимировка, Усть-Ивановка и Гродеково Благовещенского района, предоставленных кампанией-проектировщиком.

Тогда еще действующий глава района единолично незаконно принял работы без положительного заключения экспертизы и распорядился об их оплате на сумму более 13,9 миллиона рублей. На момент истечения срока контракта работы фактически выполнены не были, инженерные изыскания на строительство гидротехнических сооружений не прошли государственную экспертизу и не получили положительного заключения.

Ущерб возмещен подрядной организацией на стадии расследования уголовного дела.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.