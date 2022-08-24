В Амурской области уничтожили 13 тонн картофеля

Управление амурского Россельхознадзора сообщает, что летом 2022 года в Амурскую область из КНР было импортировано более двух тысяч тонн продовольственного картофеля. Но одна из партий оказалась зараженной.

В грузе, который привезли 14 августа, выявили карантинное вирусное заболевание – вироид веретеновидности клубней картофеля. Лабораторная экспертиза факт заражения подтвердила. В соответствии с законом, 20 августа зараженная партия объемом порядка 13 тонн была сожжена собственниками под контролем инспекторов амурского управления Россельхознадзора. Кроме того, собственник, получивший партию зараженного картофеля из КНР, согласно статье 10.2 КоАП РФ, заплатит штраф.

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#происшествия #сельское хозяйство

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Светлана Овчинникова