В микрорайоне Благовещенска ограничат движение ещё на двух улицах

Ограничение движения транспорта связано с ремонтом системы ливневой канализации.

Игнатьевское шоссе перекроют наполовину. Работы тут продлятся с утра 24 августа до 20 часов 31 августа. Улица Тепличная будет недоступна для движения транспорта с 9 часов 1 сентября до 20 часов 30 сентября.

Ограничения не повлияют на работу общественного транспорта.