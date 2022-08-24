В микрорайоне Благовещенска ограничат движение ещё на двух улицах
Специалисты будут ремонтировать ливневую канализацию
В областном центре поочерёдно ограничат движение еще на двух улицах – Игнатьевском шоссе и Тепличной, сообщает администрация Благовещенска.
Ограничение движения транспорта связано с ремонтом системы ливневой канализации.
Игнатьевское шоссе перекроют наполовину. Работы тут продлятся с утра 24 августа до 20 часов 31 августа. Улица Тепличная будет недоступна для движения транспорта с 9 часов 1 сентября до 20 часов 30 сентября.
Ограничения не повлияют на работу общественного транспорта.
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