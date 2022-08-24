Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:50 0

Бывший муж Ксении Бородиной готовится к свадьбе

Курбан Омаров помирился с молодой возлюбленной и увёз её в Дагестан

Бывший муж Ксении Бородиной готовится к свадьбе
Фото: Яндекс Дзен

Курбан Омаров сообщил в своём блоге радостную новость. Бизнесмен помирился с молодой возлюбленной и готов познакомить её с родителями. Он опубликовал совместное фото с Валерией и сообщил, что везёт её в Дагестан, сообщает издание Dni24.

Несколько дней назад 42-летний Курбан Омаров рассказал в личном блоге свою историю любви. Он признался, что около года встречался с 22-летней девушкой, но потом они расстались. Бывший муж Бородиной опубликовал трогательное обращение и попросил возлюбленную вернуться к нему.

Теперь бизнесмен сообщил, что помирился С Валерией. Омаров опубликовал совместный снимок с избранницей и рассказал, что очень рад воссоединению. По словам Курбана, он везёт её в Дагестан, чтобы доказать серьёзность своих намерений.

Вероятно, он хочет познакомить возлюбленную с родителями и намерен готовиться к свадьбе. Бывший супруг Ксении Бородиной в шутку заявил, что покажет невесте домик в горах, в котором она будет жить, если снова от него уйдёт. На совместном снимке Валерия и Курбан светятся от счастья.

Ксения Бородина также не собирается жить в одиночестве. Недавно она посетила шоу Екатерины Варнавы с кавалером. Телеведущая не раскрывает личность избранника, но поклонники считают, что пару ей составил бывший приятель Омарова Трофим Семищенко. Ходят слухи, что с ним Ксения встречается уже несколько месяцев.

Просмотров всего: 479

#соцсети #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Ольга Бузова начала встречаться с бывшим женихом Анны Калашниковой
В России и мире

Анфиса Чехова уехала жить в Америку
В России и мире

Клава Кока похвасталась автомобилем за 25 миллионов рублей и квартирой в центре Москвы
В России и мире

Максим Фадеев высказался о певице Наргиз, которой запретили въезд в Россию