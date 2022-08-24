Бывший муж Ксении Бородиной готовится к свадьбе

Несколько дней назад 42-летний Курбан Омаров рассказал в личном блоге свою историю любви. Он признался, что около года встречался с 22-летней девушкой, но потом они расстались. Бывший муж Бородиной опубликовал трогательное обращение и попросил возлюбленную вернуться к нему.

Теперь бизнесмен сообщил, что помирился С Валерией. Омаров опубликовал совместный снимок с избранницей и рассказал, что очень рад воссоединению. По словам Курбана, он везёт её в Дагестан, чтобы доказать серьёзность своих намерений.

Вероятно, он хочет познакомить возлюбленную с родителями и намерен готовиться к свадьбе. Бывший супруг Ксении Бородиной в шутку заявил, что покажет невесте домик в горах, в котором она будет жить, если снова от него уйдёт. На совместном снимке Валерия и Курбан светятся от счастья.

Ксения Бородина также не собирается жить в одиночестве. Недавно она посетила шоу Екатерины Варнавы с кавалером. Телеведущая не раскрывает личность избранника, но поклонники считают, что пару ей составил бывший приятель Омарова Трофим Семищенко. Ходят слухи, что с ним Ксения встречается уже несколько месяцев.