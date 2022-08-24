На двух улицах Благовещенска уложили долгожданный асфальт

Изначально работы здесь проводили сотрудники ООО «Амурские коммунальные системы». Асфальтное покрытие вскрыли, но после устранения перекопа дорогу не восстановили.

В нормативное состояние проезжую часть привели только после вмешательства прокуратуры.

Фото: Прокуратура Амурской области