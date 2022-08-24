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сегодня, 13:01 0

На двух улицах Благовещенска уложили долгожданный асфальт

Этому поспособствовала прокуратура

На двух улицах Благовещенска уложили долгожданный асфальт
Фото: прокуратура Амурской области

Асфальт уложили на улице Комсомольской в районе дома номер 11 и на улице Горького в районе дома 201, сообщает ведомство.

Изначально работы здесь проводили сотрудники ООО «Амурские коммунальные системы». Асфальтное покрытие вскрыли, но после устранения перекопа дорогу не восстановили.

В нормативное состояние проезжую часть привели только после вмешательства прокуратуры.

Фото: Прокуратура Амурской области

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#дороги #закон #строительство #транспорт

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