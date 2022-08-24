На двух улицах Благовещенска уложили долгожданный асфальт
Этому поспособствовала прокуратура
Асфальт уложили на улице Комсомольской в районе дома номер 11 и на улице Горького в районе дома 201, сообщает ведомство.
Изначально работы здесь проводили сотрудники ООО «Амурские коммунальные системы». Асфальтное покрытие вскрыли, но после устранения перекопа дорогу не восстановили.
В нормативное состояние проезжую часть привели только после вмешательства прокуратуры.
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