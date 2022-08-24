В Киеве накануне заявили, что Запад готов дать Украине гарантии безопасности.

О неких договорах и гарантиях распространил информацию офис украинского президента Зеленского. Сообщение, впрочем, туманное, как и сами гарантии.

Хорошо известно, что о предстоящей российской специальной военной операции на Украине Запад знал прекрасно. Президент США Джо Байден лично называл даже конец февраля как наиболее вероятный срок. Но для спасения киевского режима Западом не было сделано ничего.

«Всем же ясно, что никакие соседи им никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию. А в НАТО Украину теперь никто не примет. В Альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции. Гарантии безопасности мог дать только договор с Россией. Но украинская власть, простимулированная западными деньгами и ракетами, от него отказалась. Так что с гарантиями очень кисло», – написал в своем телеграм-канале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Такого мнения придерживаются не только российские политики. К примеру, бывший министр иностранных дел Чехии, экс-председатель Генассамблеи ООН Ян Каван на днях заявил, что Запад, Штаты имели все возможности, чтобы остановить российскую спецоперацию, но не предприняли ничего.

Каван напоминает, что президент России Владимир Путин еще в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности ясно дал понять Западу – не надо лезть на Украину, не стоит расширять НАТО на восток. Всё это было намеренно проигнорировано. Ситуация накалялась.

Последнюю возможность Штаты имели перед началом СВО. Но Байден заявил, что Украина будет в НАТО в феврале этого года. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поправил американского президента, сообщил, что Украине до НАТО как до Луны, но сделал это поздно.

«К сожалению, он сказал об этом уже после начала спецоперации России. Если бы он сказал это раньше… С моей точки зрения, это была последняя возможность предотвратить ее начало», – сказал Каван в интервью Radio Universum.

Совершенно ясно, что Запад во главе с США шёл на обострение отношений с Россией намеренно. Идея была проста: подорвать силы России, как военные, так и экономические, втянув её в кровопролитный конфликт.

Но этого не произошло. Экономика России спокойно перенесла санкционный удар, а армия продолжает громить укронацистов. И всё это закончится крайне плохо даже не для Запада, для Украины.

«Киевский режим понимает, что именно для него (нынешних руководителей Украины) никаких гарантий безопасности вообще нет и быть не может. Гарантий светлого будущего Зеленскому сотоварищи даже США не предложат. Нет смысла. Сейчас на Украине зарабатывает фирма Joseph Robinette Biden & Sons. Это скоро закончится. Американцы ведь закоренелые эгоисты и работают только на себя. Поэтому новая команда без колебаний сольёт коррупционную украинскую тему в сортир истории вместе с её фигурантами», – пишет Дмитрий Медведев.