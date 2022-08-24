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сегодня, 12:41 0

Жительница Приморья кидала нож в своего сына

Делом заинтересовался глава российского следственного комитета

Жительница Приморья кидала нож в своего сына
Фото: СК РФ

Полиция Приморского края расследует уголовное дело в отношении 33-летней женщины. Она подозревается в истязании несовершеннолетнего, сообщает следственный комитет РФ.

Полицейские установили, что в декабре 2021 года мать кинула в спину десятилетнего сына кухонный нож, а летом 2022 года избила ребёнка проводом, руками и ногами. Она причинила ребенку психические и физические страдания. Подозреваемая задержана. В ближайшее время для нее будет избрана мера пресечения. Женщина может лишиться свободы на срок от трех до семи лет.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по Приморскому краю доложить об обстоятельствах произошедшего. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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