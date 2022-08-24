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сегодня, 10:51 0

В Амурской области сотрудники ФСБ задержали террориста

Он публично призывал людей к запрещенной деятельности

В Амурской области сотрудники ФСБ задержали террориста
Фото: пресс-служба УФСБ России по Амурской области

1-й Восточный окружной военный суд рассмотрел дело в отношении 46-летнего жителя Тындинского района. Его обвинили в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности, сообщает пресс-служба УФСБ России по Амурской области

Из материалов дела известно, что мужчина в 2021 году размещал в соцсетях текстовые сообщения, в которых призывал людей к терроризму и экстремизму. После задержания амурчанин признал свою вину и содействовал следствию, что впоследствии суд счёл смягчающими обстоятельствами.

Приговором 1-го Восточного окружного военного суда амурчанин признан виновным по всем уголовным статьям (часть 2 статьи 280 и часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Мужчине назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сети Интернет в течение двух лет.

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#происшествия #суды

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