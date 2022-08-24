В Амурской области сотрудники ФСБ задержали террориста

1-й Восточный окружной военный суд рассмотрел дело в отношении 46-летнего жителя Тындинского района. Его обвинили в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности, сообщает пресс-служба УФСБ России по Амурской области

Из материалов дела известно, что мужчина в 2021 году размещал в соцсетях текстовые сообщения, в которых призывал людей к терроризму и экстремизму. После задержания амурчанин признал свою вину и содействовал следствию, что впоследствии суд счёл смягчающими обстоятельствами.

Приговором 1-го Восточного окружного военного суда амурчанин признан виновным по всем уголовным статьям (часть 2 статьи 280 и часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Мужчине назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сети Интернет в течение двух лет.