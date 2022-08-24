В районе благовещенского лицея № 6 поставят два новых светофора

Мэр Благовещенска Олег Имамеев поручил установить два новых светофора на перекрёстках улиц Новой – Амурской и Новой – Горького, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Во время выездного совещания мэр также проверил несколько школьных маршрутов. В частности, отремонтированные после обращения горожан тротуары около лицея № 6.

А также район школы № 27, где по обращениям граждан на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ломоносова установили светофор, чтобы ученики могли безопасно ходить на занятия. Планировалось, что этот светофор начнёт работать 1 сентября, но по поручению мэра в штатный режим его переведут уже в это воскресенье, 28 августа.

При этом на Игнатьевском шоссе на пересечении с улицами Дьяченко и Студенческой из-за коммунальных работ не успевают к началу учебного года уложить тротуарную плитку. Чтобы обеспечить детям путь в школы № 13 и № 16, гимназию № 25, решено выложить плиткой перекресток Игнатьевского шоссе с Кантемирова, сообщает городская администрация. Также до 1 сентября на этом участке планируют уложить нижний слой асфальта и нанести временную «зебру» до момента ввода в работу светофора.

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

— Проехал вместе с коллегами по нескольким «болевым» точкам города, где на сегодняшний день есть сложности. Связаны они, в основном, с ремонтной кампанией, которая ещё продолжается. Дал ряд поручений. Подрядчики идут навстречу и корректируют свои графики, готовы усилить работу там, где это необходимо больше всего. Но есть и такие участки, как Красноармейская, где уже сейчас очевидна задержка по срокам сдачи объекта. Добавлю, что определили и работу на долгосрочную перспективу. В частности, это два светофора по улице Новой, – подвел итог выездного совещания Олег Имамеев.