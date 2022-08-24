Нарубил дров и пойдет под суд: амурчанин незаконно уничтожал лес

В Тындинском районе сотрудники полиции установили причастность начальника заготовительно-производственной конторы к незаконной вырубке деревьев, сообщает УМВД России по Амурской области.

Сотрудниками тындинской полиции установлено, что в июне 2022 года 40-летний амурчанин при подготовке полигона для организации золотодобычи незаконно спилил 39 лиственниц, чем нанес ущерб лесному фонду РФ более чем на 100 тысяч рублей.

На мужчину возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ. Максимальным наказанием для амурчанина может стать лишение свободы до четырех лет.