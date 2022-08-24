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сегодня, 11:35 0

Пожилая амурчанка попросила внучку лишить её жизни

Девушка не отказала и теперь отправится в колонию

Пожилая амурчанка попросила внучку лишить её жизни
Фото: Амур.инфо

Журналисты Амур.инфо уже писали о деле 31-летней благовещенки, которая поддалась на уговоры больной бабушки и задушила её.

Пожилая амурчанка испытывала сильные боли и сама попросила внучку избавить её от страданий. Старушка даже оставила предсмертную записку.

Но правоохранители все равно возбудили дело по статье «Убийство». Суд учёл чистосердечное признание, совершение преступления по мотиву страдания и наличие у обвиняемой малолетних детей и матери-инвалида на иждивении. Виновной назначили шесть лет лишения свободы общего режима.

Защитник осуждённой обратился с апелляционной жалобой и попросил назначить женщине наказание ниже минимального, а также дать отсрочку исполнения наказания до достижения малолетним ребёнком осуждённой 14-летнего возраста.

Однако судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда рассмотрела материалы уголовного дела и оставила приговор Благовещенского городского суда без изменений – женщина отправится отбывать назначенный срок в колонию общего режима на шесть лет, без отсрочек.

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#закон #криминал #суды

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