Пожилая амурчанка попросила внучку лишить её жизни

Пожилая амурчанка испытывала сильные боли и сама попросила внучку избавить её от страданий. Старушка даже оставила предсмертную записку.

Но правоохранители все равно возбудили дело по статье «Убийство». Суд учёл чистосердечное признание, совершение преступления по мотиву страдания и наличие у обвиняемой малолетних детей и матери-инвалида на иждивении. Виновной назначили шесть лет лишения свободы общего режима.

Защитник осуждённой обратился с апелляционной жалобой и попросил назначить женщине наказание ниже минимального, а также дать отсрочку исполнения наказания до достижения малолетним ребёнком осуждённой 14-летнего возраста.

Однако судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда рассмотрела материалы уголовного дела и оставила приговор Благовещенского городского суда без изменений – женщина отправится отбывать назначенный срок в колонию общего режима на шесть лет, без отсрочек.