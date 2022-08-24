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сегодня, 11:57 0

Новый ракетный комплекс на Восточном защитят от молний

В районе амурского космодрома наблюдается повышенная грозовая активность

Новый ракетный комплекс на Восточном защитят от молний
Фото: Амур.инфо

В госкорпорации «Роскосмос» рассказали, что на космодроме Восточный у комплекса «Амур», с которого будут запускать ракеты тяжелого класса «Ангара», установят защиту от молний.

В Роскосмосе отметили, что в районе космодрома Восточный наблюдается повышенная грозовая активность. Стартовый комплекс для запуска ракет «Союз» от ударов стихии уже защищен. По периметру стоят несколько вышек, которые предотвращают попадание молний в ракету, установленную на стартовом столе. Подобную защиту оборудуют и у ракетного комплекса «Амур», строительство которого сейчас подходит к концу. С него будут запускать ракеты тяжелого класса «Ангара». Пуски будут как непилотируемые, так и с космонавтами на борту.

— Молнии представляют опасность как для ракет, так как могут вывести из строя ее бортовую аппаратуру, так и для наземной инфраструктуры. Поэтому разрабатываемые в Центре Хруничева ракеты-носители, а также сооружения, участвующие в подготовке к пуску, в соответствии с нормативной документацией должны отвечать современным требованиям по молниестойкости с определением конкретных уровней воздействия молнии. Поэтому уже на этапе создания ракеты космического назначения и инфраструктуры космодрома уделяется отдельное внимание вопросу молниезащиты, – сообщили в компании.

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#космодром #погода #технологии

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