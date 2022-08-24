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сегодня, 10:07 0

В Зее гость нанес хозяйке 35 ударов ножом и лег спать

Преступление произошло на почве распития алкоголя

В Зее гость нанес хозяйке 35 ударов ножом и лег спать
Фото: следственное управление СК РФ по Амурской области

Полиция завершила расследование уголовного дела об убийстве в городе Зея. В содеянном обвиняется 37-летний местный житель, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области.

Полицейские установили, что ночью с 3 на 4 декабря 2021 года в квартире дома на улице Строительной в городе Зея между гостем и хозяйкой произошла пьяная ссора, в результате которой мужчина нанес 52-летней женщине не менее 35 ножевых ранений. Гражданка скончалась на месте, а ее обидчик лег спать.

В показаниях мужчина заявил, что, когда проснулся, ничего не помнил, а обнаружив тело, вызвал полицию. Свою вину он не признал.

Опираясь на показания свидетелей и результаты экспертиз, полицейские опровергли доводы обвиняемого. В ближайшее время дело направят в суд.

Согласно УК РФ, за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

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#закон #криминал #происшествия #Зея

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