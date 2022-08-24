За что не должны платить родители школьников

За чей счет ремонт

Если в школе требуют деньги на ремонт, мебель или техническое оснащение, можете смело напомнить администрации учебного заведения о статье 9 Федерального закона «Об образовании». Она гласит, что обязательства по содержанию школ полностью лежат на муниципалитете и государственных органах власти. По этой же причине даже за охрану школьников родители не должны ничего платить. Руководство школ, равно как и педагоги, не в праве ни требовать, ни просить финансового участия представителей учеников в обеспечении образовательного процесса и содержания учебного заведения.

Со своими лыжами ходить не нужно

Весь спортивный инвентарь для организации учебного процесса должна предоставить школа. Это предусмотрено статьей 35 того же ФЗ «Об образовании». В соответствии с ней школы должны бесплатно предоставить ученикам средства обучения и воспитания, в том числе и спортивного: от мяча до лыж.

Откуда берутся учебники

Учебная литература выдается школьникам на время получения образования «в пределах федеральных государственных образовательных стандартов» бесплатно. Сюда относятся учебники, учебные и учебно-методические пособия (статья 35 ФЗ «Об образовании»). Все остальные материалы – для факультативных и дополнительных занятий – сверх утвержденных образовательных стандартов – это добровольный выбор родителей и учеников. За них могут попросить оплату.

«Добровольно-принудительные» сборы

В первую очередь, если такие имеются, в известность нужно поставить руководство учебного заведения. Есть вероятность, что «поборы» ведутся без ведома администрации школы. Если проблема не решается, родители могут выбрать любой вышестоящий орган (прокуратура, Роспотребнадзор, Рособрнадзор, министерство просвещения, обращение к депутатам) и направить жалобу туда. В крайнем случае за «правдой» можно отправиться в суд.

Как отмечают чиновники, на практике такие нарушения часто устраняют уже после первой жалобы, поскольку закон в этой сфере прозрачен и не предусматривает альтернатив.