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сегодня, 09:23 0

После обращения к Василию Орлову в амурском посёлке стало светлее

Просьбу губернатор прочитал в соцсетях

После обращения к Василию Орлову в амурском посёлке стало светлее
Фото: телеграм-канал Василия Орлова

Губернатор Приамурья Василий Орлов в своем телеграм-канале рассказал о решении проблемы с освещением улицы в поселке Бурея. О ситуации ему в соцсети написала местная жительница.

— На днях ко мне в соцсетях обратилась жительница Буреи, она написала, что на улице поселка, где находится больница, не работает освещение, – написал в своем телеграм-канале Василий Орлов. – Медучреждение – важный социальный объект и путь до него должен быть безопасным.

Глава Приамурья поручил администрации Бурейского района разобраться в ситуации. Как выяснилось, при установке фонарей было неправильно проведено подключение к сети электроснабжения.

Администрация района оперативно среагировала: сейчас освещение около медучреждения поселка исправно работает.

фото: телеграм-канал Василия Орлова

— Освещение в поселках области очень важно, от него зависит безопасность людей, – отметил губернатор. – По моему поручению региональный минтранс разрабатывает программу по оборудованию освещения на дорогах в населенных пунктах. В следующем году начнем реализовывать.

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#губернатор #ЖКХ #дороги #интернет

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