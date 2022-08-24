Благовещенцы успевают принять участие в программе «1000 дворов» в 2023 году

Жители Благовещенска предлагают привести в порядок территории в микрорайоне, в центре города, в Моховой Пади и других отдаленных районах. Среди них дворы на улицах Институтской, Горького, Мухина, Ленина, Шимановского, Амурской, Калинина, 50 лет Октября, в переулке Волошина.

В общественную комиссию по благоустройству и формированию современной городской среды уже поступили заявки по 185 дворовым территориям. Специалисты продолжат принимать предложения от благовещенцев в течение недели, до 31 августа. Именно эта комиссия по завершении приема заявок займется их оценкой и утверждением тех территорий, которые благоустроят в рамках программы «1000 дворов» в 2023 году.

Чтобы подать заявку на свой двор, горожанам необходимо обращаться в управление ЖКХ по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 8, кабинет 22.

В 2022 году благодаря федеральной программе «1000 дворов», инициированной заместителем председателя Правительства РФ – полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым, в Благовещенске обновят 50 территорий.

Ознакомиться с информацией о программе можно на сайте администрации Благовещенска www.admblag.ru в разделе «ЖКХ и благоустройство» – «1 000 дворов».