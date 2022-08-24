Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:02 0

Благовещенцы успевают принять участие в программе «1000 дворов» в 2023 году

Заявки можно подать до конца августа

Благовещенцы успевают принять участие в программе «1000 дворов» в 2023 году
Фото: Амур.инфо

Жители Благовещенска предлагают привести в порядок территории в микрорайоне, в центре города, в Моховой Пади и других отдаленных районах. Среди них дворы на улицах Институтской, Горького, Мухина, Ленина, Шимановского, Амурской, Калинина, 50 лет Октября, в переулке Волошина.

В общественную комиссию по благоустройству и формированию современной городской среды уже поступили заявки по 185 дворовым территориям. Специалисты продолжат принимать предложения от благовещенцев в течение недели, до 31 августа. Именно эта комиссия по завершении приема заявок займется их оценкой и утверждением тех территорий, которые благоустроят в рамках программы «1000 дворов» в 2023 году.

Чтобы подать заявку на свой двор, горожанам необходимо обращаться в управление ЖКХ по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 8, кабинет 22.

В 2022 году благодаря федеральной программе «1000 дворов», инициированной заместителем председателя Правительства РФ – полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым, в Благовещенске обновят 50 территорий.

Ознакомиться с информацией о программе можно на сайте администрации Благовещенска www.admblag.ru в разделе «ЖКХ и благоустройство» – «1 000 дворов».

Просмотров всего: 194

#конкурсы #мэрия

распечатать


Общество

В микрорайоне Благовещенска обновят детскую площадку и зону отдыха
Общество

Амурские школьники выбирают не те книги, что их родители
Общество

Благовещенский ГСТК: Нареканий в адрес подрядчика, обслуживающего триколор, нет
Общество

В Благовещенске ищут директора в управление капитального строительства