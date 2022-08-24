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сегодня, 08:07 0

В амурском минфине рассказали, какие компании платят больше налогов

За семь месяцев в бюджет поступило более 41 миллиарда рублей

В амурском минфине рассказали, какие компании платят больше налогов
Фото: Амур.инфо

За семь месяцев 2022 года в консолидированный бюджет Амурской области без учета акцизов поступил 41 миллиард 800 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве финансов.

Эта сумма выше прошлогодних значений на 1 миллиард 700 миллионов рублей. Самый высокий уровень налоговых платежей, почти 68 %, обеспечивают промышленные организации, транспортные, энергетические компании, предприятия оптовой и розничной торговли. Они заплатили налогов на 27 миллиардов 800 миллионов рублей.

Наибольшее увеличение поступлений в региональный бюджет отмечается по налогу на прибыль организаций – на 3 миллиарда 300 миллионов рублей, а также по так называемой «упрощенке» – на 800 миллионов рублей.

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#аналитика #налоги #экономика

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