В амурском минфине рассказали, какие компании платят больше налогов

За семь месяцев 2022 года в консолидированный бюджет Амурской области без учета акцизов поступил 41 миллиард 800 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве финансов.

Эта сумма выше прошлогодних значений на 1 миллиард 700 миллионов рублей. Самый высокий уровень налоговых платежей, почти 68 %, обеспечивают промышленные организации, транспортные, энергетические компании, предприятия оптовой и розничной торговли. Они заплатили налогов на 27 миллиардов 800 миллионов рублей.

Наибольшее увеличение поступлений в региональный бюджет отмечается по налогу на прибыль организаций – на 3 миллиарда 300 миллионов рублей, а также по так называемой «упрощенке» – на 800 миллионов рублей.