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На космодроме Восточный готовятся к запуску первого спутника «Сфера»

Специалисты ЦЭНКИ готовят разгонный блок «Фрегат»

На космодроме Восточный готовятся к запуску первого спутника «Сфера»
Фото: Роскосмос

Разгонный блок «Фрегат» предназначен для запуска трех космических аппаратов связи «Гонец-М» и демонстрационного спутника широкополосного доступа в интернет «Скиф-Д» – первого аппарата в рамках федерального проекта «Сфера».

Сам проект «Сфера», полное название которого «Комплексное развитие космических информационных технологий», направлен на создание многоспутниковых орбитальных группировок перспективных космических аппаратов связи и дистанционного зондирования земли.

В рамках этого проекта сотрудники амурского филиала ЦЭНКИ приступили к подготовке разгонного блока «Фрегат» для запуска первого спутника. Блок используется в составе ракет космического назначения среднего класса и обеспечивает эффективное выполнение всех задач по выведению одного или нескольких космических аппаратов на рабочие орбиты или отлетные от Земли траектории. Благодаря ему процесс выведения осуществляется автономно, без вмешательства с Земли. При помощи разгонного блока «Фрегат» прошло более 100 успешных запусков, на расчетные орбиты выведено свыше 800 космических аппаратов.

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#космос #космодром

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