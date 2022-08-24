На космодроме Восточный готовятся к запуску первого спутника «Сфера»

Разгонный блок «Фрегат» предназначен для запуска трех космических аппаратов связи «Гонец-М» и демонстрационного спутника широкополосного доступа в интернет «Скиф-Д» – первого аппарата в рамках федерального проекта «Сфера».

Сам проект «Сфера», полное название которого «Комплексное развитие космических информационных технологий», направлен на создание многоспутниковых орбитальных группировок перспективных космических аппаратов связи и дистанционного зондирования земли.

В рамках этого проекта сотрудники амурского филиала ЦЭНКИ приступили к подготовке разгонного блока «Фрегат» для запуска первого спутника. Блок используется в составе ракет космического назначения среднего класса и обеспечивает эффективное выполнение всех задач по выведению одного или нескольких космических аппаратов на рабочие орбиты или отлетные от Земли траектории. Благодаря ему процесс выведения осуществляется автономно, без вмешательства с Земли. При помощи разгонного блока «Фрегат» прошло более 100 успешных запусков, на расчетные орбиты выведено свыше 800 космических аппаратов.