С «линейки» на праздник: в Благовещенске пройдет «Ярмарка талантов»
В честь Дня знаний запланированы масштабные мероприятия
1 сентября благовещенцев ждут не только школьные торжества. На территории Общественно-культурного центра состоится праздник для детей и подростков.
Традиционные линейки, всероссийские уроки Мира и «Разговоры о важном» – День знаний в Благовещенске пройдет в познавательно-развлекательном формате. В рамках празднования в ОКЦ состоится грандиозное мероприятие с показательными выступлениями спортсменов, творческими и игровыми «аллеями». Здесь же родители смогут записать своих детей в учреждения дополнительного образования, познакомиться с молодежными и детскими общественными организациями и студенческими центрами.
Праздничные мероприятия пройдут в ОКЦ, а также Городском и Первомайском парках с 13:00 до 16:00.
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