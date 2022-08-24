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С «линейки» на праздник: в Благовещенске пройдет «Ярмарка талантов»

В честь Дня знаний запланированы масштабные мероприятия

С «линейки» на праздник: в Благовещенске пройдет «Ярмарка талантов»
Фото: Светлана Митина

1 сентября благовещенцев ждут не только школьные торжества. На территории Общественно-культурного центра состоится праздник для детей и подростков.

Традиционные линейки, всероссийские уроки Мира и «Разговоры о важном» – День знаний в Благовещенске пройдет в познавательно-развлекательном формате. В рамках празднования в ОКЦ состоится грандиозное мероприятие с показательными выступлениями спортсменов, творческими и игровыми «аллеями». Здесь же родители смогут записать своих детей в учреждения дополнительного образования, познакомиться с молодежными и детскими общественными организациями и студенческими центрами.

Праздничные мероприятия пройдут в ОКЦ, а также Городском и Первомайском парках с 13:00 до 16:00.

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#1 сентября #дети #культура #праздники #школа

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