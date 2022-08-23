Сотрудник коррупционного отдела амурской полиции грабил игорные заведения

В Благовещенский городской суд направлено уголовное дело по обвинению бывшего сотрудника УЭБ и противодействия коррупции управления МВД России по Амурской области в злоупотреблении должностными полномочиями и двух грабежах игорных заведений, сообщает областная прокуратура.

Следствие установило, что обвиняемый, действуя в сговоре с другими сотрудниками своего отдела, при проверках незаконных игорных заведений в Благовещенске злоупотребил своими полномочиями.

Полицейские нарушали порядок осмотра игорных заведений, не вносили в протокол изъятое оборудование, деля его между собой и распоряжаясь им по своему усмотрению. А по результатам проверки приняли незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Кроме того, в мае и июне прошлого года обвиняемый, при содействии тех же лиц, открыто похитил из помещений двух незаконных игорных заведений деньги и имущество.

В ходе следствия мужчина дал показания и назвал имена соучастников.

Уголовное дело направлено в Благовещенский городской суд.

Согласно УК РФ, превышение полномочий подразумевает до четырех лет лишения свободы. А за грабёж можно лишиться свободы на срок до семи лет.