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сегодня, 17:11 0

На мосту через Зею произошло ДТП

Дорогу не поделили две иномарки

На мосту через Зею произошло ДТП
Фото: Амур.инфо

После обеда 23 августа на мосту через Зею произошло ДТП. Очевидцы предупреждают о том, что движение на этом участке затруднено.

— Сегодня, 23 августа, в 14:41 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в районе дома 1 на улице Магистральной произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Toyota Corolla Axio и автомобиля Toyota Land Cruiser. В ДТП люди не пострадали. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками полиции, – сообщили в городском управлении ГИБДД.

Там уточнили, что в настоящее время движение на мосту восстановлено.

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#ДТП

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