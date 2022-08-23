После обеда 23 августа на мосту через Зею произошло ДТП. Очевидцы предупреждают о том, что движение на этом участке затруднено.

— Сегодня, 23 августа, в 14:41 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в районе дома 1 на улице Магистральной произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Toyota Corolla Axio и автомобиля Toyota Land Cruiser. В ДТП люди не пострадали. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками полиции, – сообщили в городском управлении ГИБДД.

Там уточнили, что в настоящее время движение на мосту восстановлено.