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Ольга Бузова начала встречаться с бывшим женихом Анны Калашниковой

Банкир Иван Семёнов засыпает Бузову дорогими подарками

Ольга Бузова начала встречаться с бывшим женихом Анны Калашниковой
Фото: almode.ru

После разрыва с Давидом Манукяном Ольга Бузова никак не может встретить вторую половинку. Однако стало известно, что артистка уже несколько месяцев принимает дорогие подарки и ухаживания со стороны банкира Ивана Семёнова, сообщает «СтарХит».

После громкого развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Бузова пытается устроить свою личную жизнь. Сначала певица искала утешения в объятиях сыровара Дениса Лебедева, потом закрутила роман с блогером Давидом Манукяном. Но ни одни отношения так и не закончились свадьбой. По словам Ольги, мужчины обманывали её и изменяли. При этом звезда мечтает о крепкой семье.

В последнее время 36-летнюю артистку всё чаще видят в обществе банкира Ивана Семёнова. Миллионер ухаживает за Ольгой, заваливает её цветами и дорогими подарками. Недавно он преподнёс Бузовой туфли Jimmy Choo, усыпанные кристаллами Swarovski, которые стоят около 350 тысяч рублей. Также Иван презентовал певице браслет Van Cleef за полмиллиона рублей, а также люксовую одежду.

Недавно Ольгу заметили на семейном празднике Семёнова. Она опубликовала сторис с вечеринки, где ей преподносят бутылку дорогого шампанского. При этом ведущий праздника выражает благодарность Ивану Семёнову.

Пока Ольга и Иван ничего не говорят о своём романе. Возможно потому, что банкир ещё не закончил отношения с Анной Калашниковой, на которой собирался жениться. Пара встречалась три года, но зимой они неожиданно расстались. Анна намекала в соцсетях, что любимый ей изменил. Но некоторое время спустя Семёнова и Калашникову снова стали видеть вместе.

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#шоу-бизнес

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