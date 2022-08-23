23-летнего благовещенца накажут за кражу велосипеда

В полицию обратился житель Благовещенска с заявлением о краже велосипеда. Похищенное средство передвижения он оценил в восемь тысяч рублей. Злоумышленника, решившего угнать «железного коня», задержали в течение нескольких часов, сообщает амурское управление МВД.

Полицейские установили, что ночью владелец велосипеда решил остановиться около круглосуточного магазина в присутствии малознакомой компании. Один из незнакомцев попросил велосипед прокатиться, а усевшись за руль, уехал.

Из показаний потерпевшего и свидетелей полицейские узнали приметы злоумышленника, которым оказался 23-летний местный житель, уже судимый за кражу и грабеж.

Оперативники быстро определили местонахождение грабителя и задержали его неподалеку от места преступления. Велосипед у него изъяли и вернули законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи «Грабеж». Согласно УК РФ, минимальное наказание за данное преступление – 480 часов обязательных работ, максимальное – до четырех лет лишения свободы.

Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде.