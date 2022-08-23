Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24августа
Предыдущая новость Следующая новость
23 августа 2022, 18:16 0

23-летнего благовещенца накажут за кражу велосипеда

Вора задержали по горячим следам

23-летнего благовещенца накажут за кражу велосипеда
Фото: Амур.инфо

В полицию обратился житель Благовещенска с заявлением о краже велосипеда. Похищенное средство передвижения он оценил в восемь тысяч рублей. Злоумышленника, решившего угнать «железного коня», задержали в течение нескольких часов, сообщает амурское управление МВД.

Полицейские установили, что ночью владелец велосипеда решил остановиться около круглосуточного магазина в присутствии малознакомой компании. Один из незнакомцев попросил велосипед прокатиться, а усевшись за руль, уехал.

Из показаний потерпевшего и свидетелей полицейские узнали приметы злоумышленника, которым оказался 23-летний местный житель, уже судимый за кражу и грабеж.

Оперативники быстро определили местонахождение грабителя и задержали его неподалеку от места преступления. Велосипед у него изъяли и вернули законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи «Грабеж». Согласно УК РФ, минимальное наказание за данное преступление – 480 часов обязательных работ, максимальное – до четырех лет лишения свободы.

Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде.

Просмотров всего: 131

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

Сотрудник коррупционного отдела амурской полиции грабил игорные заведения
Происшествия

Благовещенцы больше четырех лет издевались над своими детьми
Происшествия

В Амурской области отремонтируют еще три участка дорог
Происшествия

На берегу Зеи задержали амурчанина с наркотиками