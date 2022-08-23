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23 августа 2022, 19:20 0

Амурчанка вернула многотысячный долг соседям

Её подвигли к этому судебные приставы

Амурчанка вернула многотысячный долг соседям
Фото: Амур.инфо

После того приставы объяснили должнице порядок применения мер принудительного характера, включая взыскание исполнительского сбора и временное ограничение выезда за пределы Российской Федерации, она нашла деньги, чтобы расплатиться по счетам.

Долг перед соседями у молодой жительницы Бурейского района возник по собственной халатности. Из-за несоблюдения ею мер пожарной безопасности в двухквартирном доме, где она проживает, загорелась кровля. Пострадала не только её квартира, но и соседская. Суд постановил виновнице пожара возместить соседям материальный ущерб в размере 180,5 тысячи рублей. Официально женщина нигде не работала, а суммы в счет погашения долга вносила незначительные. Приставам по Бурейскому району управления ФССП России по Амурской области пришлось открыть исполнительное производство о взыскании средств с должницы.

У специалистов нашлось достаточно доводов, чтобы виновница все-таки расплатилась с соседями и оплатила исполнительный сбор. Как выяснилось, она решила начать предпринимательскую деятельность и выехать за границу за товаром, поэтому ограничение свободы передвижения для неё было достаточным мотивом найти средства, чтобы закрыть долги.

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