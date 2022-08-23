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сегодня, 15:02 0

Анфиса Чехова уехала жить в Америку

Телеведущая призналась, что ей постоянно необходима смена обстановки

Анфиса Чехова уехала жить в Америку
Фото: kp.ru

Анфиса Чехова несколько месяцев прожила на острове Бали вместе с сыном. Недавно телеведущая вернулась в Москву, но уже снова сообщила об отъезде. На этот раз она отправилась в США. Анфиса сообщила, что уезжает в Америку на месяц, и отметила, что едет туда «не отдыхать, а жить», сообщает «Комсомольская правда».

44-летняя Чехова не раз говорила, что ей жизненно необходимы путешествия. Она признавалась, что ей везде тесно, поэтому она нуждается в постоянной смене локаций.

Новым местом жительства телеведущая выбрала город Хьюстон в штате Техас. Анфиса делится в соцсетях видеороликами, снятыми на улицах города.

Из-за очередной поездки Чехова пропустит начало учебного года своего 10-летнего сына Соломона. Весной Анфиса сорвала его с занятий и привезла на Бали, где отдала в местную школу. Однако Соломон занимался в ней всего пару месяцев.

После возвращения с индонезийского острова Чехова ответила на слухи о своей эмиграции. Она сообщила в соцсетях, что не собирается менять страну. По её словам, она родилась и выросла в России и любит её «вне зависимости от политики и условий проживания».

Однако Чехова не исключает, что в будущем может переехать в другое место, поскольку обожает путешествовать и всегда открыта для всего нового.

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#соцсети #шоу-бизнес

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