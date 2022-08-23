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23 августа 2022, 17:32 0

Современный ЗАГС появится в Свободном в 2023 году

Его возведут при поддержке Минвостокразвития

Современный ЗАГС появится в Свободном в 2023 году
Фото: правительство Амурской области

Новый ЗАГС построят рядом с храмом и Мемориалом Славы. Согласно техническому заданию, Дворец бракосочетаний будет двухэтажным, главный вход выделят дополнительными арками, выполненными из композитных панелей.

ЗАГС будет достаточно вместительным: площадь здания составит порядка 600 квадратных метров. Фасад нового объекта гармонично впишется в окружающую застройку за счет того, что его элементы повторят элементы рядом стоящего храмового комплекса православной церкви.

фото: правительство Амурской области

Сейчас государственные услуги по регистрации актов гражданского состояния в Свободном оказывают в приспособленном помещении на первом этаже административного здания.

К 2025 году прогнозируется увеличение населения города и района, действующее помещение ЗАГСа станет маловато. По словам сотрудников отдела ЗАГС по городу Свободный и Свободненскому району, уже сегодня для торжественных мероприятий с присутствием более 30 человек это помещение не годится.

— Современный Дворец бракосочетания появится в Свободном уже в 2023 году. На его возведение мы направили более 243 миллионов рублей, порядка 122 из которых – средства федерального бюджета, – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. – Строительство здания ЗАГСа началось в рамках «Единой субсидии» благодаря поддержке Минвостокразвития».

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#губернатор #строительство

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