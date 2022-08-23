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сегодня, 16:07 0

Благовещенцы больше четырех лет издевались над своими детьми

Ответят за это оба родителя и инспектор ПДН

Благовещенцы больше четырех лет издевались над своими детьми
Фото: Амур.инфо

Приговором Благовещенского городского суда осуждена инспектор по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Благовещенский». Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Следствие установило, что осужденная ненадлежащим образом исполнила свои должностные обязанности – не поставила на профилактический учет одну из семей областного центра, не организовала с членами указанной семьи индивидуально-профилактическую работу.

Супруги нигде не работали, жили на социальные выплаты на детей, на них же распивали алкоголь. Издевательства над детьми продолжались с ноября 2016-го по февраль 2021 года, пока их наконец не изъяли из семьи.

Оба родителя привлечены к уголовной ответственности. Отец несовершеннолетних осужден за причинение физических и психических страданий несовершеннолетнему и за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Мать осуждена только по второй статье.

Уголовное дело в отношении сотрудника МО МВД России «Благовещенский» возбуждено по материалам проверки прокуратуры Благовещенска.

Подсудимая вину не признала. Несмотря на это, суд признал инспектора виновной в совершенном преступлении, назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком девять месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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