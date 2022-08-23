В Амурской области отремонтируют еще три участка дорог

Прокуратура Михайловского района провела проверку состояния автомобильных дорог, которые оказались небезопасными для движения, сообщает областная прокуратура.

Сотрудники прокуратуры установили, что участки дорог Благовещенск – Гомелевка с 97 по 125 километр, Завитинск – Поярково с 32 по 82 километр и подъезд к селу Кавказ с 0 по 15 километр имеют многочисленные выбоины, просадки, колейности.

По результатам проверки прокурор Михайловского района обратился в суд с требованием обязать подрядчика привести указанные участки дорог в соответствие с нормативами.

Фото: Прокуратура Амурской области

Суд требования удовлетворил. Сейчас подрядчиком запланированы работы по устранению выбоин и просадок на дорогах.

Работы контролируются прокуратурой Михайловского района.