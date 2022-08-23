В Амурской области отремонтируют еще три участка дорог
Прокуратура Михайловского района добилась этого через суд
Прокуратура Михайловского района провела проверку состояния автомобильных дорог, которые оказались небезопасными для движения, сообщает областная прокуратура.
Сотрудники прокуратуры установили, что участки дорог Благовещенск – Гомелевка с 97 по 125 километр, Завитинск – Поярково с 32 по 82 километр и подъезд к селу Кавказ с 0 по 15 километр имеют многочисленные выбоины, просадки, колейности.
По результатам проверки прокурор Михайловского района обратился в суд с требованием обязать подрядчика привести указанные участки дорог в соответствие с нормативами.
Фото: Прокуратура Амурской области
Суд требования удовлетворил. Сейчас подрядчиком запланированы работы по устранению выбоин и просадок на дорогах.
Работы контролируются прокуратурой Михайловского района.
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