Клава Кока похвасталась автомобилем за 25 миллионов рублей и квартирой в центре Москвы
Певица назвала себя невестой с приданым
Несколько лет назад члены жюри шоу «Главная сцена» жестко раскритиковали Клаву Коку. Они уверяли, что девушке не место на эстраде. Однако теперь певица может похвастаться не только успешной карьерой, но и приличным состоянием, сообщает «СтарХит».
На днях 26-летняя артистка похвасталась поклонникам, что стала обладательницей Mercedes-Maybach. Стоимость этого автомобиля начинается от 25 миллионов рублей. Однако это не все радостные события в жизни Клавы.
Певица также рассказала, что получила ключи от своей первой квартиры в центре Москвы, которую купила ещё два года назад. Она назвала себя невестой с приданым и призналась, что радуется, как ребёнок.
Фото: ura.news
Звёздные друзья и поклонники осыпали Клаву поздравлениями и тёплыми словами. Некоторые отметили, что теперь артистке нужно найти спутника жизни.
А ведь ещё недавно Клава встречалась с блогером Димой Гордеем. Они два года держали свои отношения в тайне, но в итоге расстались. Их разрыв сопровождался громким скандалом. Певица старается скрывать личную жизнь от публики, поэтому была разочарована постом Гордея об их расставании.
Кока писала в соцсетях, что расценивает этот поступок как предательство. По её словам, Дмитрий принял решение за них обоих, а также признавалась, что ей «больно за всем этим наблюдать».
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