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сегодня, 14:22 0

Клава Кока похвасталась автомобилем за 25 миллионов рублей и квартирой в центре Москвы

Певица назвала себя невестой с приданым

Клава Кока похвасталась автомобилем за 25 миллионов рублей и квартирой в центре Москвы
Фото: popcornnews.ru

Несколько лет назад члены жюри шоу «Главная сцена» жестко раскритиковали Клаву Коку. Они уверяли, что девушке не место на эстраде. Однако теперь певица может похвастаться не только успешной карьерой, но и приличным состоянием, сообщает «СтарХит».

На днях 26-летняя артистка похвасталась поклонникам, что стала обладательницей Mercedes-Maybach. Стоимость этого автомобиля начинается от 25 миллионов рублей. Однако это не все радостные события в жизни Клавы.

Певица также рассказала, что получила ключи от своей первой квартиры в центре Москвы, которую купила ещё два года назад. Она назвала себя невестой с приданым и призналась, что радуется, как ребёнок.

Фото: ura.news

Звёздные друзья и поклонники осыпали Клаву поздравлениями и тёплыми словами. Некоторые отметили, что теперь артистке нужно найти спутника жизни.

А ведь ещё недавно Клава встречалась с блогером Димой Гордеем. Они два года держали свои отношения в тайне, но в итоге расстались. Их разрыв сопровождался громким скандалом. Певица старается скрывать личную жизнь от публики, поэтому была разочарована постом Гордея об их расставании.

Кока писала в соцсетях, что расценивает этот поступок как предательство. По её словам, Дмитрий принял решение за них обоих, а также признавалась, что ей «больно за всем этим наблюдать».

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#недвижимость #соцсети #шоу-бизнес

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