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сегодня, 16:51 0

В Благовещенске перекроют движение в районе ОКЦ

Ограничение введут из-за празднования Дня знаний

В Благовещенске перекроют движение в районе ОКЦ
Фото: Светлана Митина

1 сентября в Благовещенске будет частично ограничено движение автомобилистов. Оно затронет центральный район города.

В связи с праздничными мероприятиями в День знаний будет перекрыт участок улицы Ленина – от Шимановского до Кузнечной, участок улицы Трудовой – от Ленина до Краснофлотской, улица Краснофлотская между Трудовой и Кузнечной и Кузнечная от Ленина до Краснофлотской. Ограничение будет действовать с 12:00 до 16:30.

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#дороги #ЖКХ #школа

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