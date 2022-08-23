В Благовещенске перекроют движение в районе ОКЦ

Фото: Светлана Митина

1 сентября в Благовещенске будет частично ограничено движение автомобилистов. Оно затронет центральный район города.

В связи с праздничными мероприятиями в День знаний будет перекрыт участок улицы Ленина – от Шимановского до Кузнечной, участок улицы Трудовой – от Ленина до Краснофлотской, улица Краснофлотская между Трудовой и Кузнечной и Кузнечная от Ленина до Краснофлотской. Ограничение будет действовать с 12:00 до 16:30.