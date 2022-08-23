Максим Фадеев высказался о певице Наргиз, которой запретили въезд в Россию

Спустя несколько лет сотрудничества отношения певицы и продюсера испортились. После разрыва Наргиз говорила про него много гадостей. А Фадеев настолько разочаровался в работе, что закрыл свой музыкальный лейбл и улетел жить на Бали.

Недавно певице закрыли въезд в нашу страну за русофобские высказывания, а за нелегальное использование песен Фадеева могут даже наказать.

В своём Телеграм-канале музыкант ответил на вопрос подписчиков, жалеет ли он, что писал Наргиз песни. Фадеев признался, что он жалеет о том, что сейчас с ней происходит. Он считает, что в данном случае слова не нужны, ведь люди сами всё видят.

По словам композитора, в Наргиз было вложено много любви и добра. Они пели о настоящих чувствах и верили ей. А теперь все видят то, как она себя ведёт.

На днях Наргиз поглумилась над убийством дочери философа Александра Дугина. Трагическую гибель Дарьи певица прокомментировала сообщением «Добро пожаловать в ад».