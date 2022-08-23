Максим Фадеев высказался о певице Наргиз, которой запретили въезд в Россию
Фадеев признался, что ему жаль Наргиз после её слов и поступков
Наргиз Закирова именно в России пережила второе творческое рождение. К певице пришла популярность после участия в шоу «Голос», где её заметил Максим Фадеев и стал продюсировать. Недавно музыкант высказался о бывшей подопечной, сообщает «Комсомольская правда».
Спустя несколько лет сотрудничества отношения певицы и продюсера испортились. После разрыва Наргиз говорила про него много гадостей. А Фадеев настолько разочаровался в работе, что закрыл свой музыкальный лейбл и улетел жить на Бали.
Недавно певице закрыли въезд в нашу страну за русофобские высказывания, а за нелегальное использование песен Фадеева могут даже наказать.
В своём Телеграм-канале музыкант ответил на вопрос подписчиков, жалеет ли он, что писал Наргиз песни. Фадеев признался, что он жалеет о том, что сейчас с ней происходит. Он считает, что в данном случае слова не нужны, ведь люди сами всё видят.
По словам композитора, в Наргиз было вложено много любви и добра. Они пели о настоящих чувствах и верили ей. А теперь все видят то, как она себя ведёт.
На днях Наргиз поглумилась над убийством дочери философа Александра Дугина. Трагическую гибель Дарьи певица прокомментировала сообщением «Добро пожаловать в ад».
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