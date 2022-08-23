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сегодня, 15:22 0

В Благовещенске автобусы двух маршрутов пойдут в объезд

Участок улицы Студенческой закроют для автотранспорта

В Благовещенске автобусы двух маршрутов пойдут в объезд
Фото: Амур.инфо

С 24 по 27 августа для автомобилистов будет недоступен участок улицы Студенческой между Институтской и Игнатьевским шоссе. Движение ограничат в связи с ремонтом инженерных сетей, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

Пока подрядчики будут прокладывать новый канализационный коллектор, автобусы №№ 8, 38/38а будут ходить в объезд.

Маршрут № 8, изменённая схема движения:

– Игнатьевское шоссе – улица Дьяченко – улица Институтская – улица Кантемирова – Игнатьевское шоссе – далее по маршруту.

Маршрут № 38/38а изменённая схема движения:

– Игнатьевское шоссе – улица Дьяченко – улица Институтская – улица Кантемирова – Игнатьевское шоссе – улица Василенко – улица Институтская – улица Текстильная – далее по маршруту.

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#дороги #транспорт

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