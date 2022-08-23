В Благовещенске в сквере за правительством появится олоротитан

В рамках городского фестиваля цветов в Благовещенск приехал известный флорист Роман Штенгауэр. Он привез обучающую программу «Лэнд-арт в городской среде» и научит амурчан создавать уникальные арт-объекты в этой технике.

— Вместе с горожанами Роман создаст скульптуру олоротитана – динозавра, чьи останки были обнаружены в Амурской области, – рассказали в пресс-службе мэрии областного центра.

В сквере за областным правительством уже установили конструкцию, которая послужит «скелетом» для будущего динозавра. Её высота достигает трех метров, а длина – шести.

Фото: пресс-служба мэрии Благовещенска

— Направление лэнд-арт подразумевает создание скульптур из природных материалов, поэтому и благовещенский динозавр будет выполнен в стиле эко. Основу обвивают ветвями, закрепляют проволокой, лишнее удаляют секаторами, – пояснили организаторы мероприятия.

Кстати, сегодня, 23 августа, работы по созданию олоротитана уже стартовали и продлятся два дня. Планируется, что презентация нового арт-объекта пройдет 24 августа в 18:00. Создавать эко-скульптуру динозавра могут не только местные дизайнеры, студенты профильных специальностей, но и все желающие.

Справка АИ

Роман Штэнгауэр – вице-чемпион Европы по профессиональной флористике (Италия, 2016), чемпион России (2010) и лауреат многочисленных конкурсов. Выпускник международной школы флористов-дизайнеров «Николь» (Москва). Неоднократный обладатель гран-при на флористических конкурсах, проходящих в рамках выставки «Цветы, сады и парки Сибири». Его работы публикуются в изданиях «Floral Art», Fusion Flowers, журнале «Цветы» и другие.