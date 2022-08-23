На берегу Зеи задержали амурчанина с наркотиками

В ходе отработки оперативной информации сотрудники транспортной полиции на берегу Зеи задержали жителя села Лозовое Амурской области. Он подозревается в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба Забайкальского управления МВД России на транспорте.

При помощи служебно-розыскной собаки у амурчанина обнаружили и изъяли пластмассовый шприц со смолянистым веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом, которое оказалось маслом конопли.

На мужчину, ранее судимого за кражу и разбой, завели уголовное дело об обороте наркотиков в крупном размере. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.