70-летняя благовещенка исколесила город на такси и потеряла 2,5 миллиона рублей

Переводя деньги через банкоматы, женщина несколько раз возвращалась домой для того, чтобы подзарядить телефон и остаться на связи со злоумышленниками. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Днем 19 августа пенсионерке позвонил неизвестный. Он представился сотрудником Центрального банка и сообщил, что от её имени якобы выдана генеральная доверенность на неизвестного ей гражданина. Чтобы не лишиться своих сбережений, амурчанка должна спасти их, переведя деньги на безопасный счет. После к диалогу подключилась «следователь следственного комитета». Она подтвердила личность звонившего ранее мужчины. Амурчанка поверила ей.

Далее потерпевшая заказала такси и поехала в банк, где через кассу сняла 1,5 миллиона рублей. Затем по указанию мошенника горожанка колесила по городу и через банкоматы, расположенные в разных районах, пополняла баланс разных номеров телефонов. Суммы от 15 до 405 тысяч рублей она положила в общей сложности на 53 номера. Телефон пенсионерки периодически выключался, она возвращалась домой, заряжала его и вновь возвращалась на связь с мошенниками.

Когда наличные закончились, работник банка убедил женщину перевести оставшийся на её счете один миллион рублей с помощью мобильного приложения на продиктованный им расчетный счет. После этого перестал выходить на связь.

Немного поразмыслив, пенсионерка пошла в полицию.

Правоохранители напоминают, что число фактов мошенничества, совершенных с использованием IT-технологий, остается стабильно высоким. И даже подготовили памятку. Обязательно к просмотру всем!