Благовещенцы нашли мёртвую рыбу в водоемах парка Дружбы
Жители обеспокоены гибелью водных обитателей
Сегодня, 23 августа, в телеграм-канале kriminalblag опубликовали информацию от подписчиков о том, что в городском парке Дружбы отдыхающие заметили много мертвой рыбы.
Авторы фотографий считают, что особей, не подающих признаков жизни, слишком много для обычного совпадения.
В комментариях под новостью амурчане высказали предположение, что рыбу травят намеренно.
Фото: телеграм-канал kriminalblag
Однако факт массовой гибели обитателей парковых водоемов опровергло руководство парка.
— Не совсем корректно утверждать, что в водоёме парка «много дохлой рыбы». Обследование водного канала показало наличие двух-трех мертвых рыб, плавающих на поверхности, что является нормой, ведь у каждой особи свой жизненный цикл. Массовой гибели рыб не выявлено, – комментирует ситуацию директор ОКЦ и руководитель парка Дружбы Надежда Багрова.
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