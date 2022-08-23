Благовещенцы нашли мёртвую рыбу в водоемах парка Дружбы

Авторы фотографий считают, что особей, не подающих признаков жизни, слишком много для обычного совпадения.

В комментариях под новостью амурчане высказали предположение, что рыбу травят намеренно.

Фото: телеграм-канал kriminalblag

Однако факт массовой гибели обитателей парковых водоемов опровергло руководство парка.

— Не совсем корректно утверждать, что в водоёме парка «много дохлой рыбы». Обследование водного канала показало наличие двух-трех мертвых рыб, плавающих на поверхности, что является нормой, ведь у каждой особи свой жизненный цикл. Массовой гибели рыб не выявлено, – комментирует ситуацию директор ОКЦ и руководитель парка Дружбы Надежда Багрова.