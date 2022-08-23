Василий Орлов: «Россию и Узбекистан объединяет дружба»

Глава региона встретился с делегатами Республики Узбекистан, чтобы обсудить перспективы сотрудничества в сфере развития бизнеса.

Губернатор Василий Орлов встретился с представителями делегации Республики Узбекистан, которая прибыла в Амурскую область с официальным визитом. В её состав вошли: советник премьер-министра страны Мехриддин Хайриддинов, Чрезвычайный и Полномочный Посол в России Ботиржон Асадов, Генеральный консул во Владивостоке Рустам Исмаилов, главный специалист Кабинета Министров Республики Элёр Тоштемиров.

Основная тема обсуждения – перспективы развития торгово-экономического и культурного сотрудничества между Амурской областью и Узбекистаном. Как отметил глава региона, Россию и Узбекистан объединяет многолетнее стратегическое партнерство. В рамках его развития он предложил организовать обмен бизнес-делегациями. Эту инициативу поддержал Мехриддин Хайриддинов.

— Мы готовы продолжать диалог по привлечению иностранной рабочей силы. Также необходимо нарастить объемы внешней торговли. У нас уже есть опыт экспорта соевых бобов, в прошлом году впервые поставили на рынок Узбекистана соевый лецитин. На мой взгляд, таких позитивных примеров может быть больше, – сказал Василий Орлов.