Дженнифер Лопес и Бена Аффлека раскритиковали за свадьбу на рабовладельческой плантации

Дальний родственник Аффлека был рабовладельцем. СМИ предполагают, что земля, где находится поместье актёра, принадлежала именно ему. Однако пару не смутило тёмное прошлое этого места, ведь именно здесь они обручились. После того, как появилась информация о венчании Бена и Дженнифер на бывшей плантации, борцы за социальную справедливость начали негативно высказываться о торжестве.

Как пишет «Газета.ru», соавтор книги «Рабство и свобода в Саванне», профессор истории Лесли Харрис раскритиковала Лопес и Аффлека за свадьбу в имении, похожем на дома плантаторов-рабовладельцев. Она напомнила, что несколько лет назад актёр пытался скрыть информацию о своих предках-рабовладельцах и удивилась, что он выбрал именно это место для торжества.

За день до свадьбы мать Бена Аффлека упала с причала и получила небольшие травмы. Новобрачные очень переживали за её состояние и даже задумывались о переносе праздника, однако торжество всё же состоялось.

На свадьбу Бена и Дженнифер были приглашены голливудские актёры Мэтт Деймон, Кевин Смит, Джейсон Мьюз и многие другие.

Звёздная пара уже встречалась 20 лет назад. Они объявляли о помолвке, однако расстались перед самой свадьбой. Спустя много лет чувства Лопес и Аффлека вспыхнули с новой силой. Артисты заявили, что готовы преодолевать любые испытания судьбы вместе.