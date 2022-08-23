Storytel покинет рынок России

«У нас грустные новости – продолжать пользоваться приложением вы сможете только до 30 сентября этого года», – указывается в сообщении Storytel, разосланном подписчикам.

В компании уточняют, что после окончания работы сервиса в нашей стране пользователи смогут в течение трех месяцев бесплатно использовать российский книжный сервис «Литрес».

Отметим, что Storytel начал работу в России в августе 2017 года. На сегодняшний день приложение этого сервиса имеет на Google Play более десяти миллионов скачиваний.