Storytel покинет рынок России
Об этом предупредили пользователей сервиса
С 1 октября рынок России покинет шведский сервис электронных и аудиокниг Storytel. Как сообщает РИА ФАН, информация об этом появилась в письмах, разосланных подписчикам сервисам.
«У нас грустные новости – продолжать пользоваться приложением вы сможете только до 30 сентября этого года», – указывается в сообщении Storytel, разосланном подписчикам.
В компании уточняют, что после окончания работы сервиса в нашей стране пользователи смогут в течение трех месяцев бесплатно использовать российский книжный сервис «Литрес».
Отметим, что Storytel начал работу в России в августе 2017 года. На сегодняшний день приложение этого сервиса имеет на Google Play более десяти миллионов скачиваний.
Просмотров всего: 463