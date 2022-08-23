В микрорайоне Благовещенска обновят детскую площадку и зону отдыха

Совсем скоро возле дома № 14 на улице Институтской появится игровая площадка для ребят 7-14 лет и благоустроенная зона отдыха со скамейками. Работы проводятся в рамках программы «1000 дворов», сообщает городская администрация.

Подрядчик завершил большую часть работ. Уже смонтированы игровой и спортивный комплексы, качели. Территорию еще нужно обнести леерным ограждением, чтобы отделить площадку от проезжей части и обезопасить детей. В ближайшее время площадку отсыпят речным песком, дорожки заасфальтируют, установят скамейки и урны. Фото: Администрация города Благовещенска Благоустроенную территорию планируется сдать в конце текущей недели.

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Светлана Овчинникова