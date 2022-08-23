В микрорайоне Благовещенска обновят детскую площадку и зону отдыха
Все работы планируют завершить к концу недели
Совсем скоро возле дома № 14 на улице Институтской появится игровая площадка для ребят 7-14 лет и благоустроенная зона отдыха со скамейками. Работы проводятся в рамках программы «1000 дворов», сообщает городская администрация.
Подрядчик завершил большую часть работ. Уже смонтированы игровой и спортивный комплексы, качели.
Территорию еще нужно обнести леерным ограждением, чтобы отделить площадку от проезжей части и обезопасить детей. В ближайшее время площадку отсыпят речным песком, дорожки заасфальтируют, установят скамейки и урны.
Фото: Администрация города Благовещенска
Благоустроенную территорию планируется сдать в конце текущей недели.
Просмотров всего: 492
#городская власть #мэрия #строительство