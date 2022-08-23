Амурчане поделились мнением о том, как защититься от паводков

9 % опрошенных посчитали хорошим вариантом «Проектировать дома на сваях», 6 % высказались за «Возводить ГЭС», еще 5 % считают, что нужно «Страховать жилье». 27 % наших респондентов отметили, что строительство дамб может исправить существующую ситуацию.

Наибольший отклик наших читателей получил вариант «Переселять жителей с подтопляемых территорий». Его выбрало 52 % опрошенных или 775 человек.

Несколько амурчан выбрали свой вариант. В его рамках одни выразили недовольство: «Меньше строить ГЭС и не стоило сужать русло Амура, а еще стоит очищать русла рек» или «Ещё уже сделать Амур».

Другие решили дать развернутый ответ: «Запретить поселения в зоне паводков»; «Ничего не делать и штрафовать тех, кто на заведомо подтопляемых территориях дома строит»; «Решать вопрос комплексно, с привлечением специализированных институтов, занимающихся проблемами мелиорации или чем-то подобным», «Надо углублять русла рек!».

Сейчас на сайте Амур.инфо организован новый опрос. Наши читатели могут ответить на вопрос: «Планируете вакцинироваться от коронавируса?».