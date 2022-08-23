Екатерина Варнава и Сергей Лазарев удивили зрителей страстным поцелуем на концерте

Сергей Лазарев пришёл поддержать подругу на шоу «Абсолютно нага». После своего выступления Екатерина спустилась к нему со сцены и не сдержала чувств.

Зрители шоу опубликовали ролик с участием Екатерины и Сергея, на котором артисты страстно обнимаются и целуются. Пользователи Сети называют их горячей парой и отмечают, что звёзды похожи на влюблённых.

Недавно появились слухи о расставании Варнавы с Александром Молочниковым. Поговаривают, что режиссёр изменял Екатерине с малоизвестными актрисами. Пара пока не подтвердила разрыв, но звёзды отписались друг от друга в социальных сетях и удалили все совместные фотографии.

Как пишет Woman, о романе Варнавы и Молочникова стало известно в 2020 году, когда они вместе появились на «Кинотавре». Рассказывая об их отношениях в интервью, Екатерина признавалась, что хочет родить ребёнка от возлюбленного.

После слухов о разрыве Варнава не впала в депрессию, а отправилась отдыхать с друзьями. Она продолжает шутить в соцсетях, публиковать откровенные снимки и заигрывать с фанатами.