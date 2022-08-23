Амурские аграрии не жалуются на урожай

Уборочная кампания в Амурской области идет по плану. В региональном минсельхозе отметили, недавний паводок не повредил посевы.

Как сообщают в министерстве сельского хозяйства региона, в этом году планируется убрать свыше 175 тысяч гектаров зерновых культур: пшеницу на площади в 80,1 тысячи гектаров, ячмень – на 41,3 тысячи гектаров, кормовую кукурузу – на 23,1 тысячи гектаров. Ранних зерновых уже собрали больше половины от плана. Их средняя урожайность сохраняется на уровне прошлого года – 22,8 центнера с гектара.

На сегодняшний день ячмень практически полностью собран на площади более, чем 40 тысяч гектаров. Намолочено 81,4 тысячи тонн зерна. Продолжается жатва пшеницы – с площади в 59,7 тысячи гектаров собрано 147 тысяч тонн. Средняя урожайность превысила прошлогодние значения на два центнера с гектара.

Что касается овощей открытого грунта, к которым относятся капуста, томаты, перец, огурец, морковь, то сегодня с 21 гектара аграрии уже собрали 330 тонн при средней урожайности 157 центнеров с гектара.