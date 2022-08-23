Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:08 0

Амурские аграрии не жалуются на урожай

Паводок нанес минимальный ущерб посевам

Амурские аграрии не жалуются на урожай
Фото: Амур.инфо

Уборочная кампания в Амурской области идет по плану. В региональном минсельхозе отметили, недавний паводок не повредил посевы.

Как сообщают в министерстве сельского хозяйства региона, в этом году планируется убрать свыше 175 тысяч гектаров зерновых культур: пшеницу на площади в 80,1 тысячи гектаров, ячмень – на 41,3 тысячи гектаров, кормовую кукурузу – на 23,1 тысячи гектаров. Ранних зерновых уже собрали больше половины от плана. Их средняя урожайность сохраняется на уровне прошлого года – 22,8 центнера с гектара.

На сегодняшний день ячмень практически полностью собран на площади более, чем 40 тысяч гектаров. Намолочено 81,4 тысячи тонн зерна. Продолжается жатва пшеницы – с площади в 59,7 тысячи гектаров собрано 147 тысяч тонн. Средняя урожайность превысила прошлогодние значения на два центнера с гектара.

Что касается овощей открытого грунта, к которым относятся капуста, томаты, перец, огурец, морковь, то сегодня с 21 гектара аграрии уже собрали 330 тонн при средней урожайности 157 центнеров с гектара.

Просмотров всего: 167

#большая вода #сельское хозяйство

распечатать


Общество

В Амурскую область самолетами доставили пиявок, шмелей и аквариумных рыбок
Общество

Амурский гидрометцентр: на реках наблюдается спад уровней воды
Общество

В Благовещенске в результате паводка пострадала набережная Амура
Общество

Василий Орлов: «В рамках местного бюджета вполне можно выделить овощной набор»