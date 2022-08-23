В Амурской области подешевели песок и пиломатериалы

Во время заседания антикризисного штаба рассмотрели итоги мониторинга ситуации на рынке инертных строительных материалов и пиломатериалов, сообщает областное правительство.

По словам министра природных ресурсов области Дмитрия Лужнова, специалисты с апреля анализировали динамику цен на нерудные материалы как в Приамурье, так и по всему Дальнему Востоку. В результате оказалось, что в Амурской области самые низкие цены на инертные материалы.

Также по сравнению с первым кварталом 2022 года в области наблюдается снижение цен от 5 % до 30 % на песок и песчано-гравийную смесь.

Согласно данным министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности, цены на пиломатериалы в июле снизились в среднем на 5 %. Наибольшее снижение отмечено в Октябрьском районе – на 11 %, в Ромненском – на 8 % и в Шимановском – на 5 %. В целом цена по области установилась на уровне 14,3 тысячи рублей за кубометр. В Благовещенске цены на лесопродукцию в среднем составляют 18,3 тысячи рублей за кубометр.

— Мониторинг цен на основные строительные материалы будем продолжать. Он уже показал свою эффективность. Благодаря контролю профильных министерств, а также работе управления ФАС, которая по обращениям наших ведомств проверяет обоснованность повышения цен добывающими предприятиями, нам удалось не допустить спекулятивного повышения стоимости на основные материалы, по некоторым из них видим даже снижение. Напомню, рост стоимости песка, щебня и прочих базовых материалов напрямую влияет на стоимость дорожных ремонтов, ведет к резкому удорожанию капитального строительства, в том числе – росту цены на квадратный метр вводимого жилья. Учитывая темпы и объемы строительства в регионе, допустить необоснованного удорожания строительных материалов мы не можем, это вопрос устойчивости экономики области, – прокомментировал Василий Орлов.